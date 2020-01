Blaulicht

07:08 Uhr | 10.01.2020

Alle Bewohner konnten gerettet werden

Feuer in Eilbek durch Zigarette ausgelöst

In der Straße Roßberg in Eilbek ist es am frühen Morgen zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie die Polizei gegenüber Hamburg1 bestätigte, war der Bewohner alkoholisiert und offenbar mit brennender Zigarette eingeschlafen. Die Einsatzkräfte konnten alle Bewohner, sowie Haustiere, unverletzt retten. Nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren, konnten die meisten Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren.