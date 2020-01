Feuer in Grundschule in Rahlstedt

Blaulicht

14:02 Uhr | 09.01.2020

Zum vierten mal brennt eine Schule in Rahlstedt

In einer Grundschule in Rahlstedt hat es am frühen Morgen gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und konnte einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Da laut Polizei aber kein dringender Tatverdacht bestand, ist der Mann wieder freigelassen worden. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort eintrafen, schlugen ihnen bereits Flammen entgegen. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Klassenräume konnten die Einsatzkräfte aber verhindern. Der Schulbetrieb konnte nach Einsatz der Löscharbeiten regulär aufgenommen werden. Das Feuer an der Grundschule war bereits der vierte Brand an Schulen in Rahlstedt innerhalb der letzten 3 Jahre.