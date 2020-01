Verkehr

12:58 Uhr | 09.01.2020

1000 Stellplätze an der Kellinghusenstraße

Spatenstich für erstes Fahrrad-Parkhaus

An der Haltestelle Kellinghusenstraße ist heute de Spatentsttich für das erste Fahrradparkhaus in Hamburg gesetzt worden. So werden hier künftig auf zwei Etagen 600 Räder Platz bekommen. Dazu kommen noch 400 weitere Fahrradstellplätze im Umfeld der U-Bahn-Haltestelle. Noch in diesem Jahr soll das Parkhaus fertiggestellt werden. Die Kosten in Höhe von 2,9 Millionen Euro werden von der Stadt übernommen.