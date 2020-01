Gesellschaft

12:41 Uhr | 09.01.2020

Ältester Flughafen weltweit

Hamburg Airport wird morgen 109 Jahre alt

Der Hamburg Airport wird morgen 109 Jahre alt. Damit hält der Hamburger Flughafen weiterhin seinen Rekord: Er ist der älteste Flughafen weltweit, der ununterbrochen an seinem Gründungsstandort in Betrieb ist. Am 10. Januar 1911 war die sogenannte Hamburger Luftschiffhallen GmbH gegründet worden, die auf einem knapp 45 Hektar großen Gelände den Bau der ersten Hamburger Luftschiffhalle initiierte – zunächst für Zeppeline. Heute ist der Hamburg Airport der fünftgrößte Flughafen Deutschlands.