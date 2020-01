Stadtgespraech

07:39 Uhr | 09.01.2020

Gespaltete Meinung bei Radwegen

Hamburger für autofreie Innenstadtbereiche

Die Mehrheit der Hamburger ist für autofreie Bereiche in den Innenstadt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage, von Infratest dimap im Auftrag des NDR, hervor. So gaben 67 Prozent der befragten an, dass sie autofreie Zonen befürworten. Das Thema Radwege, zu Lasten von Autofahrspuren, erzielte mit 53% nur eine knappe Mehrheit. Für den Bau einer Stadtbahn sprachen sich dagegen nur 45% aus. Insgesamt wurden 1000 Menschen im Alter ab 16 Jahren befragt.