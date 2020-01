Politik

18:49 Uhr | 08.01.2020

Bürgerschaftswahl am 23. Februar

SPD startet in den Wahlkampf

Die SPD ist am Mittwoch offiziell in den Wahlkampf gestartet. Unterstützung bekam Bürgermeister Tschentscher zum Wahlkampfauftakt von der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, und dem Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Für einen starken Norden, brauche es einen starken Hamburger Bürgermeister mit einem starken Hamburger Senat, sagte Weil. Die Bürgerschaftswahl findet am 23. Februar statt.