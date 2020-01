Politik

18:23 Uhr | 08.01.2020

Schüler planen Protest-Fest

Ärger um AfD-Parteitag in Schule

Am Wochenende steht der Parteitag der Alternative für Deutschland an. Den Schülern der Berufsschule für Medien und Kommunikation am Eulenkamp gefällt das gar nicht - denn die AfD will in ihrer Schul-Aula tagen. Dagegen planen die Berufsschüler ein buntes Fest als Protestaktion.