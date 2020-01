Stadtgespraech

17:35 Uhr | 08.01.2020

Kinofilm feiert Weltpremiere in Hamburg

"Lindenberg! Mach dein Ding"

Eine Kinovorstellung die es so noch nicht gegeben hat. “Lindenberg! Mach dein Ding” feierte gestern Abend gleich in allen 8 Sälen am Cinemaxx Dammtor Weltpremiere. Rund 3.500 Gäste ließen sich das nicht entgehen. Eine Zeitreise in die Vergangenheit der Rocklegende Udo Lindenberg- gespielt von Newcomer Star Jan Bülow.