16:49 Uhr | 08.01.2020

Katharina Fegebank auf Plakaten

Grüne stellen Wahlkampagne vor

Knapp 7 Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg haben die Grünen heute ihre Wahlkampagne vorgestellt. Insgesamt hat die Partei für die Kampagne in diesem Jahr 500.000 Euro ausgegeben. Mehr als im vergangenen Wahlkampf. Unter dem Slogan “Die Zeit ist jetzt”, zeigen die Grünen eine untypisch stark personalisierte Botschaft. Spitzenkandidatin Katharina Fegebank ziert jedes Plakat. Rund 8080 dieser Plakate werden in den kommenden Wochen in den Straßen Hamburgs zu sehen sein.