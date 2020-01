Politik

16:12 Uhr | 08.01.2020

Ehrenamt kann jeder Wahlberechtigte übernehmen

Wahlhelfer für Bürgerschaftswahl gesucht

Für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar dieses Jahres werden noch Wahlhelfer gesucht. Das Ehrenamt kann grundsätzlich jeder übernehmen, der wahlberechtigt ist. Je nach Aufgabe wird am Wahlsonntag eine Entschädigung zwischen 30 und 60 Euro gezahlt. Für den Montag nach der Wahl erhalten Wahlhelfer eine Entschädigung zwischen 100 und 120 Euro. Weitere Informationen gibt es online unter www.hamburg.de/wahlhelfer, unter der Behördennummer 115 oder in den Bezirksämtern.