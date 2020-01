Politik

18:06 Uhr | 07.01.2020

Rückenwind im Kampf um Bürgermeister-Amt

Bundes-Grüne unterstützen Fegebank

Bis zur Bürgerschaftswahl in Hamburg sind es nur noch anderthalb Monate, der Wahlkampf läuft heiß. Und auch die Bundespolitik schaut ganz genau auf die Hansestadt, denn die Wahlen hier sind 2020 voraussichtlich die einzigen Landtagswahlen in Deutschland. Wohl kaum ein Zufall, dass der Bundesvorstand der Grünen seine Klausurtagung jetzt ausgerechnet in Hamburg abgehalten hat.