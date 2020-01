Gesellschaft

14:42 Uhr | 07.01.2020

110 Erinnerungsorte an NS-Zeit

Gedenkstättenarbeit wird ausgebaut

Hamburg baut die Gedenkstättenarbeit weiter aus. So ist die KZ-Gedenkstätte Neuengamme seit dem 01. Januar in eine selbstständige Stiftung umgewandelt worden. Der Senat hat heute mit dem Beschluss einer Hamburgischen Gedenkstättenverordnung letzte Regelungen hierfür beschlossen. Mit der neugegründeten Stiftung soll die Gedenkstättenarbeit in Hamburg verstärkt und besser vernetzt werden. Insgesamt 110 Erinnerungsorte an die NS-Zeit in Hamburg gibt es mittlerweile in der Stadt.