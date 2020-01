Wirtschaft

13:34 Uhr | 07.01.2020

650 Mio. Euro in 2019 getilgt

Rekordwert in der Schuldentilgung

Die Stadt Hamburg hat im vergangenen Jahr Schulden im Kernhaushalt in Höhe von 650 Millionen Euro netto getilgt. Das ist fast doppelt so viel, wie ursprünglich geplant und ein neuer Rekordwert in der Schuldentilgung der Hansestadt. Der aktuelle Schuldenstand der Stadt liegt nun bei rund 23,27 Milliarden Euro. Finanzsenator Dressel bezeichnet diese Entwicklung als einen Beweis für eine nachhaltige und erfolgreiche Finanzpolitik.