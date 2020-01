Blaulicht

11:37 Uhr | 07.01.2020

Taucher suchen Kanäle in Hamm ab

Polizei sucht nach vermisstem 29-Jährigen

Rund drei Monate nach dem Verschwinden des 29-jährigen Brasilianers Matheus Gabriel Amaro, haben Taucher der Bereitschaftspolizei heute Kanäle in Hamm abgesucht. Zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass sich der Vermisste vor seinem Verschwinden in einem Club in Hamm aufgehalten haben soll. Seiner Schwester hatte er davon berichtet, sich dort mit einer Frau treffen zu wollen. Seitdem ist der 29-Jährige spurlos verschwunden, auch eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei blieb bisher erfolglos. Aktuell sucht die Polizei auch nach zwei Unbekannten, die der Vermisste wenige Tage vor seinem Verschwinden auf der Reeperbahn kennengelernt haben soll.