Blaulicht

16:09 Uhr | 06.01.2020

Hätte sich Angeklagter versetzten lassen können?

Historiker sagt in KZ-Prozess aus

Im Prozess um den ehemaligen KZ-Wachmann Bruno D. hat heute ein historischer Sachverständiger vor dem Oberlandesgericht ausgesagt. Innerhalb von fünf Verhandlungstagen soll so die Struktur und die Organisation des KZs Stutthof herausgearbeitet werden und inwiefern der Angeklagte an der systematischen Ermordung Tausender KZ-Häftlinge beteiligt war oder sich dieser hätte entziehen können. Dem 93-jährigen Angeklagten wird Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vorgeworfen, wann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist derzeit noch nicht absehbar.