Stadtgespraech

15:46 Uhr | 06.01.2020

Kinder singen im Rathaus

Bürgermeister empfängt Sternsinger

Die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft Carola Veit und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher haben heute katholische Sternsinger im Hamburger Rathaus empfangen. Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ stehen Bildungsprojekte mit einheimischen Kindern und Kindern von Flüchtlingsfamilien zum religiösen und kulturellen Miteinander in Deutschland und im Nahen Osten im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion. Etwa 3.000 Kinder ziehen traditionell in den ersten Januartagen als die Heiligen Drei Könige verkleidet durch Norddeutschland, um den Segensspruch an Haustüren zu schreiben und um Spenden zu bitten.