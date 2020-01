Politik

14:57 Uhr | 06.01.2020

Sozial- und Wirtschaftspolitik im Fokus

Klausurtagung des Bundesvorstandes der Grünen

Der Bundesvorstand der Grünen trifft sich ab heute in Hamburg zu einer Klausurtagung. Rund sieben Wochen vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar soll es bei dem Treffen mit Robert Habeck, Annalena Baerbock und Katharina Fegebank um die Sozial- und Wirtschaftspolitik gehen. Unter anderem wollen die Grünen Minijobs sozialversicherungspflichtig machen und den Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde anheben. Ein weiteres Thema ist eine umweltfreundlichere Industriepolitik. Insgesamt zwei Tage treffen sich die Grünen Politiker im Easthotel in Hamburg.