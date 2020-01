Verkehr

13:20 Uhr | 06.01.2020

Ab heute Abend 22 Uhr

Erneute Sperrungen auf der A7

In den kommenden zwei Wochen müssen sich Autofahrer auf der A7 erneut auf Sperrungen einstellen. Grund dafür sind Arbeiten zur Fertigstellung des Lärmschutztunnels in Schnelsen. Das Baukonsortium „Via Solutions Nord“ kündigt Sperrungen ab heute bis Sonnabend in Richtung Norden von 22-5 Uhr an. Nächste Woche sollen dann die Fahrbahnen in Richtung Süden für vier Nächte gesperrt werden. Am 17. und 18. Januar sind Vollsperrungen für beide Fahrtrichtungen angekündigt. Anschließend soll der Lärmschutztunnel jeweils in beide Richtungen dreispurig befahrbar sein. Die Sperrungen zur Fertigstellung des Tunnels sind notwendig, da bisher nur zwei der jeweils drei Spuren je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen.