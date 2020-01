Blaulicht

09:20 Uhr | 06.01.2020

Feuer in Farmsen

Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Farmsen

Bei einem Feuer in Farmsen ist eine 77-jährige Frau ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Brand gestern Abend in einer Wohnung eines Hochhauses in der Ebeersreye ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte zunächst Probleme, die Flammen zu löschen, da sie mit ihren Wagen und Leitern die Rückseite des Gebäudes nicht erreichen konnte. Dichter Rauch im Treppenhaus versperrte den Bewohnern zunächst den Ausweg durchs Treppenhaus. Etwa 30 Bewohner des Hauses konnten schließlich unverletzt gerettet werden. Bis in die Morgenstunden waren die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten beschäftigt.