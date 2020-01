Stadtgespraech

21:26 Uhr | 05.01.2020

Susi Kentikian im Alstertal-Einkaufszentrum

Box-Workout am verkaufsoffenen Sonntag

Zum Verkaufsoffene Sonntag sind gestern mehr als 400.000 Besucher in Innenstadt und Einkaufspassagen geströmt. Dabei ging es nicht nur ums shoppen: auch Themen wie Sport, Gesundheit und Ernährung standen im Mittelpunkt. Passend dazu wurde in verschiedene Einkaufspassagen und der Innenstadt ein buntes Programm geboten. So konnten Sportbegesisterte im Alstertal Einkaufszentrum unter anderem die deutsche Box-Weltmeisterin Susi Kentikian treffen und gemeinsam mit ihr trainieren.