Gesellschaft

18:01 Uhr | 04.01.2020

260 Fälle bisher vor Gericht verhandelt

G20: Tausende Verfahren weiterhin offen

Nach den Ausschreitungen während des G20-Gipfels 2017 in Hamburg sind noch immer mehrere Tausend Strafverfahren offen. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linken hervor. Insgesamt ermittelte die Polizei in 3.580 Fällen von denen bislang 260 Verfahren vor Gericht verhandelt wurden. Die meisten der Angeklagten wurden zu Bewährungs- oder Geldstrafen verurteilt, in 15 Fällen gab es Gefängnisstrafen. 19 Angeklagte wurden freigesprochen. Gegen Beamte der Polizei gab es insgesamt 156 Verfahren, die jedoch in 107 Fällen eingestellt wurden. Von den 49 weiter anhängigen Verfahren wurde bis heute kein einziges eröffnet.