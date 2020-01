Gesellschaft

15:33 Uhr | 04.01.2020

Hamburg trauert um den Ehrenkomissar

Kondolenzbuch für Jan Fedder ausgelegt

In der Davidwache auf St. Pauli ist am Sonnabend ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Schauspieler Jan Fedder ausgelegt worden. Der Ehrenkommissar der Polizei Hamburg verstarb am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren nach langer Krankheit in seiner Wohnung auf St. Pauli. Als Erste trugen sich am Sonnabend Bürgermeister Peter Tschentscher und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in das Kondolenzbuch ein. Alle, die sich ebenfalls in das Kondolenzbuch eintragen möchten, können dies noch bis zur Trauerfeier am 14. Januar tun.