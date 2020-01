Gesellschaft

15:47 Uhr | 03.01.2020

Ab Sonnabend in der Davidwache

Kondolenzbuch für Jan Fedder

In der Davidwache wird ab morgen um 13 Uhr ein Kondolenzbuch für Jan Fedder ausgelegt. Als erstes werden sich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer morgen eintragen, um ihre Trauer zu bekunden. Anschließend wird das Buch für die Öffentlichkeit freigegeben. Bis zur Trauerfeier am 14. Januar im Michel besteht die Möglichkeit, sich in das Kondolenzbuch einzutragen. Schauspieler und Hamburger Urgestein Jan Fedder war am 30. Dezember im Alter von 64 Jahren auf St. Pauli verstorben.