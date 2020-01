Stadtgespraech

15:19 Uhr | 03.01.2020

Stadtreinigung entsorgt 10 Tonnen Böllerreste

Weniger Silvester-Müll

Für viele gehört das Feuerwerk traditionell zur Silvesterparty einfach dazu. Doch noch nie war das Thema derart umstritten. Umwelt- und Tierschutz sowie die Debatte um die eigene Sicherheit wurden im Vorfeld heiß diskutiert. An der Binnenalster war Böllern erstmals verboten und zumindest die Hamburger Stadtreinigung hat das bemerkt. So gab es in diesem Jahr wesentlich weniger Müll, als sonst zum Jahreswechsel.