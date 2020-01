Verkehr

14:28 Uhr | 03.01.2020

Bau der neuen Lärmschutztunnel

Einschränkungen auf der A7

Auf der A7 müssen sich Autofahrer in diesem Jahr erneut auf mehrere Einschränkungen rund um die Hamburger Autobahndeckel einstellen. Nachdem bereits seit Anfang Dezember der neue Lärmschutztunnel in Schnelsen in beiden Röhren befahrbar ist, soll im Spätsommer der Bau von Hamburgs drittem und letztem Autobahndeckel beginnen. Während in Stellingen der Bau beendet wird, beginnt in Altona der Bau eines neuen Tunnels. Seit gestern finden hierfür bereits Rodungsarbeiten statt. Mit rund 150.000 gezählten Autos pro Tag ist die A7 in Hamburg einer der meistgenutzten Autobahnabschnitte bundesweit.