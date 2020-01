Blaulicht

13:19 Uhr | 03.01.2020

Streit mit Personengruppe in Langenhorn

Frau durch Messerstiche verletzt

In Langenhorn wurde heute Vormittag eine Frau durch Messerstiche verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie und ihr Begleiter befanden sich offenbar zwischen dem U-Bahnhof Kiwittsmoor und Freibad, als sie mutmaßlich in einen Streit mit einer größeren Personengruppe gerieten. Hierbei soll, nach bisher unbestätigten Angaben, ein Mann ein Messer gezogen und die Frau verletzt haben. Die genauen Umstände sind derzeit unbekannt. Die Polizei fahndet nach dem Täter und weiteren Beteiligten der Gruppe.