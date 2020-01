Wirtschaft

12:59 Uhr | 03.01.2020

Geringe Auftragslagen und schlechte Zukunftsaussichten

Industrie steht vor Personalabbau

Die Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland steht vor einem Personalabbau. Das geht aus einer Mitteilung von NORDMETALL hervor. Demnach rechnet die Branche in Hamburg und den nördlichen Bundesländern, im Gegensatz zum stabilen allgemeinen Arbeitsmarkt, mit einer erheblich schlechteren Entwicklung im neuen Jahr. Aufgrund von geringen Auftragslagen und schlechten Zukunftsaussichten sei etwa jeder fünfte Betrieb gezwungen, zukünftig Personal abzubauen. Um die Auswirkungen für die Beschäftigten möglichst gering zu halten, ist eine Personalplattform geschaffen worden, mit der Betriebe, die Personal abbauen müssen, mit Unternehmen mit Personalbedarf in Kontakt treten können.