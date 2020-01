Politik

16:15 Uhr | 02.01.2020

21. Februar 2020

FFF plant Protestzug vor Bürgerschaftswahl

Anlässlich der Hamburger Bürgerschaftswahl am 23. Februar hat die Fridays For Future Bewegung einen großen Protestzug für den 21. Februar angekündigt. Unter dem Motto „Hamburg, jetzt mal #butterbeidiefische“ fordert die Bewegung die Hamburger Politik dazu auf, parteiunabhängig ihre Forderungen umzusetzen, den Klimaplan zu überarbeiten. Hamburg müsse seiner Verantwortung als globale Großstadt gerecht werden, lautet der Appell zur Bürgerschaftswahl. Beim in Hamburg bisher größten Protestzug im September 2019 hatten etwa 100.000 Demonstranten teilgenommen.