Sport

15:42 Uhr | 02.01.2020

Zweifel am Aufstieg

Kühne: HSV-Investitionen ein "Flop"

HSV-Mäzen Klaus-Michael Kühne hat seine Investitionen in den HSV als "Flop" bezeichnet. Das sagte der Milliardär in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt. Einen Aufstieg des Vereins sieht Kühne skeptisch. Zwar gefalle ihm die Arbeit von Trainer Dieter Hecking gut, doch wirke die Mannschaft auf Kühne nicht mehr motiviert. Weitere Investitionen in den HSV schloss er unterdessen nicht kategorisch aus, so stehe die Verlängerung der Rechte am Stadionnamen an. Langfristig müsse der HSV allerdings neue Investoren finden und auch die Fans mehr beteiligen, so Kühne.