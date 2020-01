Stadtgespraech

14:51 Uhr | 01.01.2020

Yuvaan wurde um 0:04 Uhr geboren

Das ist Hamburgs Neujahrsbaby 2020

Der kleine Yuvaan ist Hamburgs Neujahrsbaby 2020. Um 0:04 Uhr heute Nacht kam er in der Asklepios Klinik Altona zur Welt und ist damit das erste in Hamburg geborene Baby des neuen Jahres. Der in der Silvesternacht geborene Junge ist 2970 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß. Für seine aus Indien stammenden Eltern der bestmögliche Anfang für 2020.