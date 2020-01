Wirtschaft

10:30 Uhr | 31.12.2019

Jahresschlussversammlung der Kammer

Handwerkskammer fordert Parkzonen

Die Handwerkskammer Hamburg fordert Parkzonen in der Stadt für Handwerker. Diese Forderung richtete Handwerkskammer-Präsident Hjalmar Stemmann gestern Abend bei der Jahresschlussversammlung der Kammer an den Senat. Des weiteren betonte Stemmann in seiner Rede, dass auch Standorte mitten in Hamburg für das Handwerk bezahlbar bleiben müssten. An der traditionellen Jahresschlussveranstaltung nahmen unter anderem Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, Wirtschaftssenator Michael Westhagemann und Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank teil.