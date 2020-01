Stadtgespraech

09:31 Uhr | 31.12.2019

Hamburger Schauspieler mit 64 Jahren verstorben

Jan Fedder ist tot

Der Hamburger Schauspieler Jan Fedder ist tot. Er verstarb am Montag Abend im Alter von 64 Jahren. Einzelheiten zu den Umständen seines Todes sind noch nicht bekannt. Zuletzt hatte Fedder sich aus der Öffentlichkeit aufgrund einer Krebserkrankung zurückgezogen. Bekannt wurde der Hamburger unter anderem durch die Serie „Großstadtrevier“. Zahlreiche bekannte Hamburger, so auch Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, äußerten via Twitter ihre Trauer.