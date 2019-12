Wirtschaft

13:09 Uhr | 30.12.2019

Schifffahrt muss Schadstoffausstoß verringern

Neuer Grenzwert für Schweröl

Ab dem 01.01.2020 tritt weltweit ein neuer Grenzwert für Schweröl in der Schifffahrt in Kraft. Damit soll der Schadstoffausstoß von Tankern, Frachtern und Kreuzfahrtschiffen verringert werden. In Hamburg sei die Schifffahrt laut NABU für etwa ein Drittel der Stickoxide verantwortlich. Nach dem neuen weltweiten Grenzwert darf Schiffstreibstoff nur noch 0,5 Prozent Schwefel enthalten. Bislang lag der Wert bei 3,5 Prozent. In deutschen Häfen liegt der Grenzwert bereits seit längerem bei 0,1 Prozent – dieser Wert ist jedoch noch etwa 100 Mal höher als der für Autos und LKWs.