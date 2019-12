Gesellschaft

15:58 Uhr | 29.12.2019

Über 50 Flüge fallen aus

Streik bei Lufthansa-Tochter Germanwings

Die Fluggesellschaft Eurowings hat wegen des angekündigten Streiks am Montag mehrere Flüge gestrichen. In den kommenden drei Tagen sind rund 52 Flüge abgesagt worden. Derzeit ist in Norddeutschland nur der Hamburger Flughafen von dem Streik betroffen. Die Gewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa-Tochter Germanwings zum Streik aufgerufen. Dabei fordert die Gewerkschaft verbesserte Arbeitsbedingungen und höhere Zulagen. Deutschlandweit sind etwa 170 Flüge betroffen.