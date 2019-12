Blaulicht

13:44 Uhr | 27.12.2019

Verdacht der Trunkenheit

Autofahrer kracht gegen zivilen Streifenwagen

In Bahrenfeld hat es gestern Abend einen Auffahrunfall gegeben. An der Kreuzung Luruper Hauptstraße / Rugenbarg ist der Fahrer eines Fords gegen einen zivilen Streifenwagen gefahren, welcher zu dem Zeitpunkt an einer Ampel stand. Ein Polizist erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er seinen Dienst nicht mehr fortsetzen konnte. Bei dem Fahrer des Fords besteht der Verdacht der Trunkenheit. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.