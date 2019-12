Gesellschaft

14:26 Uhr | 26.12.2019

Erneute "Fridays for Future" Demo geplant

Protest gegen Feuerwerk

Morgen findet erneut eine Fridays for Future Demonstration in Hamburg statt. Passen zu Silvester wollen die Demonstranten unter dem Motto „Sprengt nicht die Zukunft weg!“ auf die Auswirkungen von Feuerwerk auf die Umwelt aufmerksam machen. Neben einer geplanten Kreidemalaktion gegen Raketen und Böller wollen die Aktivisten außerdem auf das erste Jahr „Fridays for Future“ zurückblicken und einen Ausblick auf die geplanten Aktionen im neuen Jahr geben. Neben den Schüler-Demonstrationen, die jeden Freitag stattfinden, gab es in diesem Jahr auch fünf Großdemonstrationen, an denen sich Menschen jeden Alters beteiligten um gemeinsam für einen besseren Klimaschutz zu demonstrieren.