Verkehr

16:43 Uhr | 25.12.2019

Illegale Autorennen

Ermittlungen gegen Raser nehmen zu

Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt immer häufiger wegen illegaler Autorennen. So hat sich in 2019 Medienberichten zufolge die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen die Raser mehr als verdoppelt: Insgesamt gab es in diesem Jahr 55 Ermittlungsverfahren wegen verbotener Autorennen. Hierbei seien 14 Anklagen erhoben und sechs Strafbefehlsanträge gestellt worden, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Noch im Vorjahr seien es nur 25 Ermittlungsverfahren gewesen. Vor knapp zwei Jahren wurden illegale Autorennen zur Straftat hochgestuft, seitdem kann schon die Teilnahme mit bis zu zwei Jahren Haft geahndet werden. Erst im Oktober starb bei einem illegalen Rennen an der Sievekingsalle in Hamburg-Horn eine Person.