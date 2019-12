Blaulicht

14:26 Uhr | 23.12.2019

Drei Personen Verletzt

Feuer in Rahlstedt

In Rahlstedt ist es am morgen zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie die Feuerwehr bekannt gab war das Feuer in der Küche ausgebrochen. Drei Personen, darunter der Bewohner, mussten gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.