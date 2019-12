Blaulicht

14:01 Uhr | 23.12.2019

Täter noch unbekannt

Nach tödlichem Unfall mit Fahrerflucht

Nachdem es in der Nacht zu Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist, bei dem ein Fußgänger starb, wird nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin gesucht. Das mutmaßliche Tatfahrzeug wurde noch in der Nacht ohne Fahrer entdeckt und untersucht. Eine offene Bierdose war noch im Auto. In der Nacht zu Sonntag ist ein 42-Jähriger von einem Auto erfasst worden und verstorben. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete. Die Ermittlungen dauern an.