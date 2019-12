Stadtgespraech

12:36 Uhr | 23.12.2019

Gewinnt Tickets für Tina Turner!

Das sind Karos Tipps für diese Woche

Damit ihr auch in dieser Woche den Überblick habt was in Hamburg abgeht, hat Karo für euch die Veranstaltungs-Highlights in der Übersicht!

Karos Tipps:

- "Simply The Best" - Die Tina Turner Story

- Dublin Nights - Irish Dance meets Irish Pop

- Handball Sport Verein Hamburg - TuS Ferndorf

- east X-Mas Ball 2019

Ihr wollt Tickets gewinnen?

Dann schreibt uns eine Mail an citykompass@hamburg1.de oder teilt und kommentiert unseren Citykompass bei Facebook.