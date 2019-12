Kunst und Kultur

18:07 Uhr | 20.12.2019

Jahresabschlussbericht

Elphi sorgt für Besucherrekord

Die Elbphilharmonie hat in der Saison 2018/19 für einen erneuten Besucherrekord in Hamburgs Konzerthäusern gesorgt. Das geht aus dem Jahresabschlussbericht der Konzerthäuser Elbphilharmonie und Laeiszhalle hervor. Demnach besuchten rund 1,25 Millionen Menschen Konzerte und Veranstaltungen in Hamburg. Insgesamt haben sich laut Bericht die Konzertbesucherzahlen in Hamburg seit der Eröffnung der Elbphilharmonie vor knapp drei Jahren verdreifacht.