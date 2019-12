Stadtgespraech

18:08 Uhr | 19.12.2019

Die Deutsche Post ist gewappnet

Vorweihnachtliche Paket-Flut in Hamburg

In fünf Tagen ist Weihnachten: und wer seine Liebsten nicht persönlich am Heiligen Abend beschenken kann, der muss seine Pakete verschicken. Im Besten Fall ist das natürlich schon lange passiert, falls aber nicht, wird es JETZT richtig stressig. Immer längere Schlangen an den Paketstationen und Postfilialen und immer weniger Pakete kommen dort an, wo sie eigentlich sollen. Was Sie jetzt tun können, damit ihre Weihnachtspost doch noch rechtzeitig beim Empfänger landet und wie Sie lange Wartezeiten bei den Abholfilialen vermeiden können, das zeigen wir ihnen jetzt.