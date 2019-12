Wirtschaft

20:12 Uhr | 18.12.2019

Co2-Ausstoß der Schiffahrt

Reeder wollen mit Fonds Klimaziele erreichen

Die globale Schifffahrtsindustrie will einen milliardenschweren Forschungs- und Entwicklungsfonds aufbauen, um die ehrgeizigen Klimaziele einzuhalten. Das gab der Verband Deutscher Reeder heute in Hamburg bekannt. Demnach sollen künftig pro Tonne Brennstoff zwei US-Dollar in den Fonds eingezahlt werden, um in den nächsten zehn Jahren eine Basisfinanzierung in Höhe von fünf Milliarden Dollar zu schaffen. Mithilfe des Fonds sollen künftig unter anderem kohlenstofffreie Antriebssysteme finanziert werden. Die Schifffahrt hatte sich gegenüber der UN-Schiffahrtsorganisation IMO verpflichtet, ihre globalen Emissionen bis 2050 mindestens zu halbieren.