Politik

17:28 Uhr | 17.12.2019

Aktuelle Umfrage in Hamburg

SPD und Grüne nahezu gleichauf

Laut einer aktuellen Umfrage in Hamburg sind SPD und Grüne nahezu gleichauf. Das geht aus dem Meinungsforschungsinstitut infratest dimap hervor. Wäre am kommenden Sonntag Bürgerschaftswahl, läge die SPD bei 28 und die Grünen bei 26 Prozent. Auf dem dritten Platz käme die CDU mit 17 Prozent. Die Linke läge bei 11, die AfD bei 7 Prozent und die FDP wäre mit 6 Prozent das Schlusslicht. Am 23. Februar 2020 wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt.