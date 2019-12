Verkehr

14:48 Uhr | 17.12.2019

Bauarbeiten zwischen 9-14 Uhr

A7-Abfahrt Waltershof morgen gesperrt

Die A7-Abfahrt Waltershof in Richtung Flensburg muss morgen kurzfristig gesperrt werden. Grund hierfür sind Reparaturarbeiten an einer Schachtabdeckung an der Abfahrt in Richtung Finkenwerder. Zwischen 9 und 14 Uhr wird daher der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, damit das reparierende Füllmaterial aushärten kann. Autofahrer müssen eventuell, witterungsbedingt, mit Verzögerungen der Arbeiten rechnen.