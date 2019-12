Stadtgespraech

17:19 Uhr | 16.12.2019

Spannung vor Preisverleihung von Hamburg 1

Vorbereitungen für "Hamburger des Jahres"

Zum 21. Mal verleiht Hamburg 1 in diesem Jahr den "Hamburger des Jahres". In sechs Kategorien wird die Auszeichnung verliehen. Um eine großartige Gala auf die Beine zu stellen, ist einiges an Vorbereitung nötig.