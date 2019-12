Blaulicht

15:28 Uhr | 16.12.2019

Die Täter sind auf der Flucht

Geldautomat in Pinneberg gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht in der Hypovereinsbank in Pinneberg in der Friedrich-Ebert-Straße einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter konnten mit einer unbekannten Summe in der enthaltenen Geldkassette fliehen. Die Spurensicherung war am Vormittag vor Ort, um zu klären wie genau die Sprengung erfolgt ist. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.