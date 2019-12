Politik

14:16 Uhr | 16.12.2019

"Hamburger Klassenhaus"

Grundschulen sollen ausgebaut werden

Um der wachsenden Schülerzahl in Hamburg ausreichend Platz bieten zu können, werden in den kommenden Jahren Hamburgs Grundschulen räumlich erweitert. Deswegen haben Hamburgs Schulsenator Ties Rabe und Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel heute das sogenannte Hamburger Klassenhaus vorgestellt. Dieses Konzept soll flexible Grundrisse bieten, die eine individuelle Auswahl offener und geschlossener Lernräume ermöglichen. Die Mindestlebensdauer dieser neuen Gebäude soll rund 80 Jahre betragen. Der Unterricht in den ersten Klassenhäusern soll bereits im kommenden Jahr beginnen.