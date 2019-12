Blaulicht

00:03 Uhr | 16.12.2019

Fischmarkt überschwemmt

Sturmtief Wilfried beschäftigt Einsatzkräfte

Das Sturmtief „Wilfried“ hat am Sonntag Abend mit Böen in Orkanstärke und einer Sturmflut für gesperrte Straßen und Einsätzen von Feuerwehr und Polizei gesorgt. So wurde unter anderem der Fischmarkt überflutet, dazu kamen umgestürzte Bäume und beschädigte Baugerüste in vielen Teilen der Stadt. Bereits zuvor bereitete „Wilfried“ landenden Maschinen am Flughafen Probleme.