Politik

18:36 Uhr | 14.12.2019

Kritik der Opposition in Altona

Frühere Entscheidung zu Ottensen autofrei

Die endgültige Entscheidung über ein autofreies Ottensen wird drei Tage vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar gefällt. Das setzten die Grünen und die CDU am vergangenen Donnerstag mit ihrer Mehrheit in der Bezirksversammlung Altona durch, sehr zum Unmut der Opposition, die in der Terminierung vor allem Wahlkampf-Taktik vermutet. Seit September läuft das Projekt „Ottensen macht Platz“, bei dem Ottensen Autofahrverbote testet. „Ottensen macht Platz“ läuft offiziell noch bis zum 29. Februar und wird dann entweder zurückgenommen oder zum Dauerzustand.